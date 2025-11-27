مدة الفيديو 01 دقيقة 37 ثانية 01:37
قصص إنسانية

خيام ممزقة وأسر مهددة.. قصة نورة تكشف كارثة النزوح في الشتاء

اجتاحت عاصفة أمطار قوية، الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 غزة، أدت إلى غرق مساحات واسعة من مخيمات النزوح التي تضم مئات آلاف النازحين.

ولغياب أي بنية تحتية أو معدات طوارئ في قطاع غزة، لجأت العائلات إلى وسائل بدائية للتعامل مع الفيضانات.

وتقول نورة يوسف، وهي أم فلسطينية نازحة، إنها أمضت ساعات عدة تحاول إخراج المياه من خيمتها باستخدام القدور والجرادل والقطع البلاستيكية، في محاولة لحماية أطفالها من المرض.

أم غزية تستخدم وعاءً لجمع المياه من الخيمة المغمورة بالمياه حتى لا يصاب الأطفال بالمرض
غزية تجمع مياه أمطار غمرت الخيمة حتى لا يمرض أطفالها (الأناضول)

وتضيف: "الماء يدخل إلى الخيمة من كل الجهات… الخيمة ممزقة ولا شيء يمنع البرد أو المطر. أخشى أن يمرض أولادي، ولا يوجد مكان نذهب إليه. هذا الوضع لم يعد يُحتمل".

خيام ممزقة وأطفال مهددون.. سيول غزة تكشف كارثة النزوح في الشتاء
خيام ممزقة وأطفال مهددون في غزة وأزمة تكشف كارثة النزوح في الشتاء (الأناضول)

ومع الساعات الأولى لهطول الأمطار، تحوّلت الخيام إلى برك من المياه الموحلة، وانخفضت الحرارة انخفاضا حادا، في حين وجد آلاف الأطفال والنساء وكبار السن أنفسهم محاصرين داخل تجمعات لا يوجد فيها أدنى مقومات الحماية.

NUSEIRAT, GAZA - NOVEMBER 25: A view of makeshift tents flooding after heavy rainfall at the Nuseirat Refugee camp as the Palestinian families struggle to live under harsh living conditions while the Israeli attacks continue in Nuseirat, Gaza on November 25, 2025. ( Hassan Jedi - Anadolu Agency )
ظروف معيشية متدهورة للنازحين في مخيم النصيرات مع سوء الأحوال الجوية (الأناضول)

وفي مناطق المواصي غرب خان يونس، وكذلك في ملعب اليرموك بمدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع، انهارت عشرات الخيام تحت ثقل الأمطار. كما اقتلعت الرياح الشديدة عددا آخر من الخيام، تاركة عائلات بأكملها مكشوفة للبرد والمطر.

وتعاني كثير من هذه الخيام من تمزقات مسبقة بسبب الاستخدام الطويل ونقص المواد الإغاثية، ما جعلها عاجزة عن الصمود أمام موجة الطقس العاصف.

وتسببت الفيضانات في اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي المتدفقة في الشوارع، ما أدى إلى تسربها داخل الخيام، في مشهد وصفه السكان بأنه "كارثي".

GAZA CITY, GAZA - NOVEMBER 25: A view of the Shujaiya neighborhood after rainfall that flooded tents and left puddles of water and mud throughout the area in Gaza City, Gaza on November 25, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Khames Alrefi - Anadolu Agency )
واقع الأحياء المنكوبة في غزة حيث تتفاقم معاناة النازحين مع أولى موجات الشتاء (الأناضول)

ويقول نازحون إن الروائح الكريهة انتشرت سريعا، وإن الأرض تحولت إلى طين أسود ملوث يهدد بانتشار الأمراض، خاصة في ظل غياب المراحيض الصحية والمياه النظيفة.

ومع دخول فصل الشتاء، يواجه النازحون أوضاعا أشد قسوة في مخيمات تفتقر للكهرباء ووسائل التدفئة والصرف الصحي. ويؤكد سكان المخيمات أن الأمطار الأولى هذا الموسم تكشف حجم الكارثة الإنسانية التي تهدد مئات الآلاف ممن فقدوا منازلهم بسبب الحرب.

ويحذر الأهالي من أنّ استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى انتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية، في ظل نقص الأدوية والمراكز الطبية المستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المرضى.

ويطالب النازحون الجهات الإغاثية والدولية بتوفير خيام مقاومة للمطر، ومضخات مياه، ومواد عزل حراري، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي قد يجعل فصل الشتاء "الأخطر" على الإطلاق منذ بدء النزوح.

Published On 27/11/2025
|
آخر تحديث: 10:48 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول