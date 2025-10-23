مدة الفيديو 04 دقيقة 52 ثانية 04:52
قصص إنسانية

شادي أبو سيدو يكشف للجزيرة نت أقبية التعذيب داخل سجون إسرائيل

أدلى الصحفي الفلسطيني شادي أبو سيدو بتصريح خاص للجزيرة نت، كشف فيه تفاصيل اعتقاله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والمعاملة القاسية التي واجهها خلال أكثر من 20 شهرا من الاعتقال القسري.

وقال شادي، الذي اعتُقل أثناء تأديته عمله الصحفي في مستشفى الشفاء بقطاع غزة لتغطية العدوان الإسرائيلي الأخير، إنه لم تُوجَّه له أي تهمة رسمية.

شادي أبو سيدو يكشف للجزيرة نت أقبية التعذيب داخل السجون الإسرائيلية
شادي أبو سيدو الأسير الصحفي المحرر عاد إلى عائلته بعد 20 شهرا من الاعتقال القاسي (الجزيرة)

وأكد أبو سيدو أنه تعرّض خلال فترة أسره لشتى أنواع الترهيب والضغط النفسي، حيث أخبره السجّانون مرارا بأنهم قتلوا أبناءه وزوجته ووالديه، في محاولة لكسر معنوياته.

شادي أبو سيدو يكشف للجزيرة نت أقبية التعذيب داخل السجون الإسرائيلية
شادي أبو سيدو الأسير الصحفي المحرر شهد لحظة مؤثرة مع أولاده وزوجته في خان يونس بعد الإفراج عنه (الجزيرة)

كما تحدث عن التعذيب الجسدي الذي تعرّض له، موضحا أنه أصيب بنزيف حاد في إحدى عينيه دون السماح له بتلقي العلاج اللازم.

شادي أبو سيدو يكشف للجزيرة نت أقبية التعذيب داخل السجون الإسرائيلية
الصحفي المحرر كشف للجزيرة مباشر عن الترهيب النفسي والتعذيب الذي تعرّض له داخل السجون الإسرائيلية (الجزيرة)

وأضاف الصحفي المحرر أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفا صعبة للغاية، مع استمرار الإهمال الصحي وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وأن معاناتهم اليومية غالبا ما تكون مجهولة للعالم الخارجي.

شادي أبو سيدو يكشف للجزيرة نت أقبية التعذيب داخل السجون الإسرائيلية
الأسرى الفلسطينيون يعيشون ظروفا صعبة داخل السجون الإسرائيلية مع حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية (الجزيرة)

وأشار الصحفي المحرر إلى أن نشر قصص الأسرى وتسليط الضوء عليها من واجب الإعلام والمجتمع الدولي، داعيا إلى الضغط على سلطات الاحتلال لضمان حقوق المعتقلين ووقف الانتهاكات المستمرة.

شادي أبو سيدو يكشف للجزيرة نت أقبية التعذيب داخل السجون الإسرائيلية
الأسرى الفلسطينيون يواجهون التعذيب والترهيب النفسي يوميا في ظل صمت دولي عن معاناتهم المستمرة (الجزيرة)

ويأتي هذا الإفراج في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام، حيث بدأت منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وذلك في اليوم الرابع من الاتفاق، ليعود شادي إلى عائلته بعد أكثر من 20 شهرا من الاعتقال القاسي.

إعلان

ويعكس هذا الاتفاق أملا مؤقتا في تخفيف معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين، وسط استمرار الدعوات الدولية لمراقبة أوضاعهم وضمان حقوقهم الإنسانية داخل المعتقلات.

نانسي موسى

Published On 23/10/2025
|
آخر تحديث: 15:10 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة