مدة الفيديو 03 دقيقة 05 ثانية 03:05
قصص إنسانية

رائد الكفارنة يغامر بحياته ويعود إلى غزة وسط ركام الحرب

بعد أشهر من النزوح والتهجير القسري تحت وابل من القصف والقذائف، عاد رائد الكفارنة، أحد أبناء قطاع غزة، إلى مدينته بعدما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل وقف إطلاق النار.

ونزح رائد وعائلته عدة مرات، من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ثم إلى جنوبها، وسط ظروف قاسية واستهدافات متكررة من قوات الاحتلال. ويقول الكفارنة إن الطريق إلى بلدته في بيت حانون ما زال محفوفا بالمخاطر، لكنه لن يتردد في العودة فور إعلان الهدنة.

رائد الكفارنة يجسد حلم الغزيين في إنهاء الحرب وبدء حياة جديدة
رائد الكفارنة عاش رحلة نزوح قسري وتنقل بين شمال القطاع ووسطه وجنوبه تحت القصف والاستهداف المستمر (الجزيرة)

ويصف رائد رحلته بأنها كانت شاقة وطويلة، لكنه عاد صابرا صامدا، حاملا في قلبه أملا وحيدا: أن يكون الهدوء دائما، وأن تتوقف الحرب نهائيا.

رائد الكفارنة يجسد حلم الغزيين في إنهاء الحرب وبدء حياة جديدة
رائد الكفارنة عاد الى غزة فور وقف إطلاق النار رغم المخاطر متمسكا بحقه في أرضه وبيته وحلمه بالاستقرار (الجزيرة)

ويضيف الكفارنة أنه يتمنى عودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة أطفاله إلى مدارسهم، وأن يعيشوا بكرامة وأمان في بيت يجمعهم ويمنحهم دفء الحياة التي يستحقونها.

رائد الكفارنة يجسد حلم الغزيين في إنهاء الحرب وبدء حياة جديدة
رائد الكفارنة يحمل أملا بعودة الحياة الطبيعية لأطفاله وإنهاء الحرب بشكل دائم يضمن لهم الكرامة والأمان (الجزيرة)

وعودة النازحين مثل رائد الكفارنة تمثل بالنسبة للكثير من سكان غزة بارقة أمل، في ظل الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الأخيرة، ورغبة السكان في إعادة بناء حياتهم رغم الخطر المستمر.

نانسي موسى

Published On 20/10/2025
|
آخر تحديث: 17:47 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة