الإعلان عن رحلة جديدة لأسطول كسر الحصار عن غزة

أعلنت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة بدء الاستعدادات لانطلاق رحلتها المقبلة نحو القطاع المحاصر، وسيضم الأسطول أكثر من 100 قارب وسفينة.

وأكدت اللجنة أن الأسطول سيبحر يوم 9 مارس/آذار المقبل من مدينة برشلونة الإسبانية وموانئ أخرى في البحر المتوسط باتجاه غزة، وستحمل هذه السفن مساعدات طبية وغذائية، كما يُتوقع أن تحمل آلاف الناشطين الذين يضمون أطباء ومحققي جرائم حرب، ووجه المنظمون دعوات للمشاركة في الأسطول والتبرع له.

تقديم: محمد نصر الله