صيحات الاستهجان تلاحق إسرائيل في أولمبياد إيطاليا الشتوي

قتلت إسرائيل نحو 800 رياضي فلسطيني في حرب الإبادة الجماعية بغزة، لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة إلى اللجنة الأولمبية لمنعها من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في إيطاليا.

وتعرض الوفد الإسرائيلي -الذي يضم 9 رياضيين- لصيحات استهجان فور مروره في ملعب سان سيرو خلال حفل الافتتاح، حيث سُمعت هتافات من بعض الجماهير التي رفعت شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، بينما رفعت إدارة الحفل صوت الموسيقى للتغطية على تلك الصيحات.

وللمفارقة، فإن حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية -الذي شارك فيه الوفد الإسرائيلي- ألقت فيه الممثلة الأمريكية -من أصل جنوب أفريقي- تشارليز ثيرون كلمات مقتبسة من رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الذي قضى حياته يعارض الفصل العنصري والتطهير العرقي في بلاده وخارجها، قبل أن يحصل على جائزة نوبل للسلام.

تقديم: عمر فياض