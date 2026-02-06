منظمة يهودية تنصح غوارديولا بالتركيز على كرة القدم

قد يختلف عشاق كرة القدم في آرائهم بشأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد مسيرة تدريبية حافلة بالألقاب، ولكن قد لا يختلف كثيرون بشأن بيب غوارديولا الإنسان بسبب مواقفه الداعمة للفلسطينيين.

ولكن رغم ذلك يبدو أن هناك أطرافا قد أزعجها حديث غوارديولا في هذه القضايا التي خرج فيها عن المستطيل الأخضر، حيث نشر المجلس التمثيلي اليهودي في مانشستر الكبرى بيانا انتقد فيه المدرب الإسباني معبرا عن خشيته من تأجيج هذا النوع من الخطابات للهجمات المعادية لليهود، وطالب المجلسُ غوارديولا بالتركيز على كرة القدم.

تقديم: عمر فياض