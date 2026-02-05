القضاء البريطاني يبرئ مجموعة "فيلتون 24" من تهمة السطو

برأت محكمة بريطانية 6 من نشطاء حركة “بالستاين أكشن” -المعروفين على المنصات الرقمية بـ”فيلتون 24″- من تهمة السطو المقترن بالعنف، في قضية تتعلق باستهداف مصنع الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”.

وقال ممثلو الادعاء إنهم بحاجة إلى وقت لبحث إمكانية طلب إعادة المحاكمة للنظر في التهم التي لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى أحكام بشأنها، ومنها تهم إحداث فوضى بعنف، وتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة لأحد النشطاء المعتقلين.

تقديم: عمر فياض