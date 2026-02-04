"التقنية من أجل فلسطين".. منظمة تسخّر التكنولوجيا لدعم القضية الفلسطينية

استضافت حلقة هاشتاغ اليوم رائد الأعمال الأيرلندي بول بيغر مؤسس “منظمة التقنية من أجل فلسطين”، التي تهتم بتسخير التكنولوجيا لدعم القضية الفلسطينية وتضم أكثر من 80 مبادرة تقنية ترفع صوت فلسطين.

وفي عام 2023 كتب بيغر مقالا بعنوان "لا أستطيع النوم"، انتقد فيه صمت قطاع التكنولوجيا تجاه ما يحدث في غزة، وقد انتشر المقال واشتهر بين المدونين، مما أدى لاحقا لاستبعاده من مجلس إدارة شركته لتكون هذه بداية تأسيسه لمنظمة التقنية من أجل فلسطين.

تقديم: عمر فياض