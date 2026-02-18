هاشتاج معلّق سويسري ينتقد مشاركة الإسرائيلي آدام إدلمان في الأولمبياد

تحولت الأنظار في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من الميدان الرياضي إلى أروقة الجدل السياسي، بعد تصريحات مثيرة أدلى بها المعلق السويسري ستيفان رينا خلال تغطيته لمنافسات المتزلج الإسرائيلي آدام إدلمان.

وقد انتقد رينا بشدة السماح لإدلمان بالمشاركة رغم مواقفه الداعمة للجيش الإسرائيلي والعمليات في غزة. كما انتقد المعلق مقارنة ازدواجية المعايير التي تسمح بمشاركة إدلمان، في حين يُحظر على الرياضيين الروس رفع علم بلادهم. تقديم: ميسون الدخيل

