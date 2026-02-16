هاشتاج ردود فعل دولية هزيلة على قرار إسرائيل بدء ضم الضفة

بعد ردود فعل دولية هزيلة، ندد الناشطون عالميا على منصات التواصل بإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لضم الضفة الغربية وفرض سيطرتها عليها، ووصفوها بأنها غير شرعية وفقا للقانون الدولي.

وعربيا رفض المدونون القرار واعتبروه خطوة جديدة لفرض السيطرة على أراضي الضفة الغربية وانتهاكا لحقوق الفلسطينيين، وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي. تقديم: ميسون الدخيل

