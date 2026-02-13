هاشتاج "واتساب" تشكو تقييد الحريات بعد حجب التطبيق في روسيا

أثار قرار حظر تطبيق واتساب في روسيا نقاشا رقميا واسعا بشأن الرقابة الحكومية وحرية التواصل، وذلك بعد اتهام المشرفين على التطببق بعدم الالتزام بالتشريعات المحلية، ودعوة المستخدمين للتحول نحو بديل وطني.

إدارة واتساب بدورها ردت في منشور على هذا القرار الروسي، وكتب حساب التطبيق على "إكس": "تسعى الحكومة الروسية لدفع الناس نحو تطبيق مراقبة مملوك للدولة، وإن محاولة عزل أكثر من 100 مليون مستخدم عن وسائل التواصل الخاصة والآمنة هي خطوة إلى الوراء". تقديم: عمر فياض

