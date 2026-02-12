إنستغرام يعلق حسابا لـ"أيباك تراكر" يتابعه نحو 140 ألفا

من جديد يثار النقاش بشأن حرية التعبير في العصر الرقمي خاصة بعد تعليق إنستغرام لحساب “أيباك تراكر”، وهو الحساب الذي يتتبع تبرعات لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية لصالح المشرعين الأمريكيين.

الحساب كان يتابعه أكثر من 137 ألف شخص، وقد برر إنستغرام قراره بانتهاك سياسة العلامة التجارية بموجب قواعد الملكية الفكرية، ومنح المجموعة 180 يوما للاستئناف قبل احتمال حذف الحساب نهائيا.

مؤسسو الحساب من جانبهم اعتبروا القرار مفاجئاً لأن المنصة لم تقدم أي دليل على مزاعم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أنهم أكدوا نيتهم استئناف القرار.

تقديم: عمر فياض