"هاشتاغ" يحاور هيكي ملك الكوميديا السياسية وصوت التضامن مع فلسطين

تناولت حلقة “هاشتاغ” تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي مع قضايا سياسية وثقافية متشابكة؛ منها الغضب جرّاء تقارير عن استعدادات إسرائيل لإعدام أسرى فلسطينيين.

كما تناولت الحلقة الجدل الذي أثاره عرض النجم باد باني في استراحة السوبر بول وانتقادات الرئيس دونالد ترمب له.

كما استضافت الحلقة الفنان الأيرلندي تايغ هيكي الذي تحدث عن دور السخرية ومنصات التواصل في دعم القضية الفلسطينية وكسر الرواية الاستعمارية.

وتطرقت الحلقة أيضاً إلى الانقسام في أستراليا بين حفاوة رسمية واحتجاجات شعبية واسعة رافقت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وما أثارته من انتقادات لقمع المتظاهرين وتقييد حرية الاحتجاج.

تقديم: ميسون الدخيل