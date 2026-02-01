غضب واسع بعد تداول فيديو لتعذيب قيادي بحماس في رفح

موجة من الغضب اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو يوثق اعتقال أدهم العكر قائد سرية في كتائب القسام بمدينة رفح على يد مليشيا “القوات الشعبية” العميلة للاحتلال الإسرائيلي.

وكان يقود هذه المليشيا ياسر أبو شباب، قبل مقتله، ويظهر المقطع غسان الدهيني خليفة أبو شباب، وهو ينكّل بالقيادي القسامي بعد تجريده من ثيابه، حيث يبدو نحيل الجسد، كما هدد حركة حماس وأعضاءها بمحاكم تفتيش شبيهة بتلك التي شهدتها إسبانيا.

تقديم: ميسون الدخيل