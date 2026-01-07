تنديد بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لإقليم أرض الصومال

أدانت الخارجية الصومالية بأشد العبارات الزيارة غير المصرح بها لوزير خارجية إسرائيل إلى مدينة هرجيسا التي تعد جزءا لا يتجزأ ولا ينفصل من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعتبرت الخارجية الصومالية أن هذه الزيارة تشكل انتهاكا جسيما لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، كما يعد تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لعضو ذي سيادة في الأمم المتحدة.

وحثت الخارجية الصومالية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على إعادة التأكيد على دعمهم لسيادة الصومال ووحدته وحدوده.

تقديم: أحمد طه