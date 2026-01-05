معركة على مواقع التواصل الاجتماعي عنوانها "فلسطين 36"

تدور رحى معركة رقمية في عالم الفن والسينما عنوانها فيلم “فلسطين 36” المرشح لجائزة أوسكار، والذي يروي قصة الثورة الفلسطينية الكبرى ضد الانتداب البريطاني عبر رحلة إنسانية.

ومع بدء طرحه في دور السينما، كانت هناك معركة على مواقع تقييم الأفلام، أحد أشهر هذه المواقع هو موقع قاعدة بيانات الأفلام، الذي يتيح للجمهور تقييم الأفلام، حيث رصد المتابعون استقطابا غير طبيعي في التقييمات للفيلم.

منح 28% من المصوتين العلامة الكاملة (10 نجوم)، في حين انهال 41% منهم بتقييم (نجمة واحدة)، وهو ما دفع عديدا من المدونين على منصات التواصل لاعتبار أن ذلك التوجه يكشف عن حملة منسقة لخفض تقييم الفيلم نظرا لموضوعه.

تقديم: محمد نصر الله