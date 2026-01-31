التوتر الدبلوماسي بين جنوب أفريقيا وإسرائيل في صدارة "هاشتاغ"

تناول برنامج “هاشتاغ” على الجزيرة مباشر تفاعلات رقمية واسعة حول تصاعد التوتر بين جنوب أفريقيا وإسرائيل بعد تبادل طرد دبلوماسيين على خلفية الحرب في غزة.

كما تناول البرنامج إشادة بموقف منظمة "أطباء بلا حدود" الرافض لتسليم قوائم موظفيها.

وناقش البرنامج الجدل حول استثمارات نجم دوري كرة السلة الأمريكي ستيفن كاري وعلاقتها بإسرائيل، مقابل إشادة واسعة بموقف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الداعم لفلسطين.

وتطرق "هاشتاغ" كذلك إلى نقاشات فنية حول مسلسل "صحاب الأرض"، واحتجاجات داخل الولايات المتحدة، وأحداث رياضية بارزة، إضافة إلى أحدث تطورات عالم الذكاء الاصطناعي.

تقديم عمر فياض