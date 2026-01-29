دعوات لضم فلسطين في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"

يستمر الجدل المتعلق بمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن”، ولكنه ليس جدلا فنيا بل يتعلق بالإصرار على مشاركة إسرائيل رغم رفض العديد من الدول الأوروبية بسبب ارتكاب حكومتها للإبادة في غزة.

ومؤخرا ارتفعت الأصوات المطالبة بالسماح لفلسطين بالمشاركة في المسابقة، حيث قدم 3 من أعضاء مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية اقتراحا إلى اتحاد البث الأوروبي وهيئة الإذاعة النمساوية يدعو إلى مشاركة فنان فلسطيني في مسابقة هذا العام بصورة غير تنافسية.

تقديم: ميسون الدخيل