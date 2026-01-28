هاشتاج فرنسا تقر مشروع قانون لحظر المنصات لمن دون 15 عاما

صوت البرلمان الفرنسي لصالح حظر استخدام مواقع التواصل لمن هم تحت سن 15 عاما، إلى جانب حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، وهذا ما يجعل من فرنسا ثاني دولة بعد أستراليا تتخذ هذه الاجراءات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح سابقا بأن مشاعر الأطفال ليست للتلاعب سواء من قبل المنصات الأمريكية أو الخوارزميات الصينية، وقال أيضا إن هذه السياسيات ستقلل من السلوكيات "الإدمانية" للمراهقين. تقديم: عمر فياض

