هاشتاج أطباء بلا حدود.. هل تضحي بالبيانات من أجل الإغاثة؟

تجد منظمة “أطباء بلا حدود” نفسها اليوم في مأزق أخلاقي وعملياتي معقد، بعد أن وضعتها السلطات الإسرائيلية أمام خيارين إما الكشف عن بيانات موظفيها، أو الحرمان من الوصول إلى المرضى والجرحى في قطاع غزة.

ووصف ناشطون ومراقبون الخطوة بأنها نوع من "الابتزاز السياسي". وقد اضطرت المنظمة الدولية للموافقة على تسليم قوائم ببيانات العاملين لديها لضمان استمرار تدفق المساعدات الطبية الضرورية. وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف ميدانية هي الأكثر خطورة على الطواقم الطبية منذ عقود. تقديم: ميسون الدخيل

