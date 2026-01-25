من مينيابوليس إلى غزة: غضب رقمي يتجاوز الحدود

تابع برنامج “هاشتاغ” على الجزيرة مباشر تفاعلات المنصات الرقمية مع مقتل مواطن أمريكي برصاص عناصر إدارة الهجرة في مدينة مينيابوليس.

وتابع البرنامج الاحتجاجات الواسعة والمطالبات بطرد القوات الفدرالية من الولاية، وسط تضارب الروايات بين السلطات والنشطاء.

كما سلطت الحلقة الضوء على قصة "البطريق العدمي" التي تصدرت الترند عالميا بعد استغلال البيت الأبيض لها سياسيا، مما أثار موجة سخرية واسعة.

وتناولت أيضا الغضب الرقمي إزاء استهداف طفلين في غزة رغم وقف إطلاق النار، وردود الفعل على قرار بلجيكا حظر عبور الأسلحة إلى إسرائيل، وصولا إلى ترند طريف حول طريقة نطق الرئيس الفرنسي ماكرون لعبارة "For sure".

تقديم: عمر فياض