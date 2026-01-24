"هاشتاغ" يرصد تفاعل المنصات من "مجلس السلام" إلى تيك توك

تناول برنامج “هاشتاغ” على الجزيرة مباشر أبرز القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، سياسيا وتقنيا ورياضيا.

وناقش البرنامج الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب دعوة أوتاوا للانضمام إلى "مجلس السلام"، حيث انقسمت آراء المدونين بين من اعتبر الخطوة عقابا سياسيا، ومن رأى أنها استباقية لتفادي رفض كندي محتمل.

وتطرق "هاشتاغ" إلى موجة السخرية والانتقادات التي رافقت لقاء رضا بهلوي -نجل شاه إيران السابق- مع المعارِضة الفنزويلية ماريا ماتشادو، حيث رأى مغردون أن اللقاء يعكس نماذج معارضة مدعومة غربيا وتسعى لتغيير الأنظمة بالقوة.

وفي الجانب الرياضي، ناقش البرنامج التفاعل الواسع مع إساءات جماهير مكابي تل أبيب إلى المدرب التركي إرغين أتامان، وسط مطالبات بفرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية.

كما تابع البرنامج تطورات ملف "تيك توك" في الولايات المتحدة بعد نقل ملكيته إلى كيان أمريكي، والمخاوف من التحكم في الخوارزميات والسرديات، إضافة إلى مستجدات الذكاء الاصطناعي ومن بينها حظر تطبيق "غروك" في إندونيسيا، وإطلاق أدوات ترجمة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تقديم: عمر فياض