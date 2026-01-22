بعد ضغوط دولية.. تعليق مؤقت لقرار هدم ملعب مخيم عايدة

احتفت صانعة محتوى الأطفال الشهيرة “ميس ريتشل”، بنجاح الحملة الدولية لمنع السلطات الإسرائيلية من هدم ملعب كرة قدم في مخيم عايدة للاجئين بمدينة بيت لحم بدعوى قرب الملعب من جدار الفصل العنصري.

ونقل برنامج "هاشتاغ" عن شبكة "سي إن إن" تأكيدها بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تدخل لدى الجانب الإسرائيلي لضمان حماية الموقع، حيث أعرب الاتحاد في بيان رسمي عن أمله في بقاء الملعب مساحة آمنة لخدمة أطفال وشباب المخيم.

تقديم: عمر فياض