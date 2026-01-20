هاشتاغ.. وحدة سوريا ومصير غزة ورسالة ترامب بشأن نوبل

ركز برنامج “هاشتاغ” على الاتصال الهاتفي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما أثاره من نقاش حول وحدة سوريا ومستقبل العلاقة مع “قسد”.

كما ناقشت الجدل الإسرائيلي الداخلي حول غزة وتصريحات بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش، وازدواجية المعايير في منتدى دافوس بعد استبعاد وزير الخارجية الإيراني مقابل دعوة الرئيس الإسرائيلي.

وتطرقت الحلقة إلى رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن جائزة نوبل وغرينلاند، وبيان كنائس القدس ضد الصهيونية المسيحية.

واختتمت بتفاعلات نهائي أفريقيا بين المغرب والسنغال، بما فيه الجدل التحكيمي وواقعة "المنشفة" التي أشعلت السوشيال ميديا.

تقديم: عمر فياض