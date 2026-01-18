ترامب يفرض رسوما جمركية على دول أوروبية بسبب غرينلاند

تداول المدونون عبر المنصات الرقمية اسم غرينلاند، الجزيرة النائية في شمال المحيط الأطلسي والتي يبدو أنها تخبئ تحت ثلوجها أهمية إستراتيجية جعلتها ورقة مهمة في الصراعات الجيوسياسية.

وبسببها يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد للدخول في حرب تجارية مع حلفائه الأوروبيين في الناتو، والذين يرفضون محاولات سيطرته على الجزيرة، حيث أعلن السبت عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على 8 دول أوروبية تعارض سيطرته على غرينلاند.

تقديم: عمر فياض