هاشتاج انتقادات واسعة لتصريحات نجل شاه إيران بشأن الاحتجاجات في بلاده

تصدرت تصريحات رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث واجهت موجة حادة من الانتقادات من قِبَل ناشطين ومتابعين للشأن الإيراني.

اقرأ المزيد

وجاءت هذه الردود الغاضبة على خلفية تعليقات أدلى بها بهلوي بشأن الاحتجاجات الشعبية في إيران، والتي اعتبرها قطاع واسع من المغردين "منفصلة عن الواقع" ولا تمثل تطلعات الحراك الحالي في الداخل. تقديم: عمر فياض

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ