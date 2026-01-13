منشور ترامب وفاجعة غزة وتسريب البيانات.. قضايا تشعل الجدل الدولي

استعرض برنامج هاشتاغ قضايا متنوعة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل، أبرزها الجدل العالمي حول منشور ساخر لترامب أوحى بتوليه رئاسة فنزويلا.

ومأساة البرد القاتل في غزة الذي أودى بحياة أطفال داخل خيام النزوح، واغتيال مدير مباحث خان يونس في سياق أمني خطير.

كما تناولت الحلقة عودة قضية الروهينغا إلى محكمة العدل الدولية، وتسريب بيانات ملايين مستخدمي إنستغرام، والجدل في السنغال حول "فتى الليزر"، إضافة إلى تصريحات مدرب كوت ديفوار التي أغضبت جماهير الكرة المصرية.

تقديم: عمر فياض