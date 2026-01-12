هاشتاج دعوات لمقاطعة فيلم ديزني الجديد بسبب تأييد بطله لإسرائيل

تُعتبر شركة والت ديزني واحدة من أكبر وأشهر شركات الترفيه في العالم، ويعتبر الكثيرون أن جزءا كبيرا من شهرتها يعود للأفلام التي تنتجها بالشخصيات الأيقونية التي تظل عالقة في الأذهان.

واليوم أثارت ديزني موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل، بعد اختيارها للممثل الأميركي ميلو مانهايم لتمثيل دور الشخصية "فلين رايدر" في النسخة الواقعية من فيلم "تانغلد"، ولكنْ لماذا أثار اختيار هذا الممثل بالذات غضبا على المنصات؟ تقديم: عمر فياض

