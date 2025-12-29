هاشتاج مدونون ينتقدون حرية التنقل الممنوحة لبنيامين نتنياهو

انتقد مدونون حرية التنقل الممنوحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من كونه مطلوبا بمذكرة اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

اقرأ المزيد

حيث أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار"، أن الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عبرت في طريقها إلى الولايات المتحدة على أجواء 4 دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وهم اليونان وإيطاليا وفرنسا وكندا.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ