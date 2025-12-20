اعترافات مزعومة ومجازر ومقاطعات ثقافية تشعل نقاش "هاشتاغ"

تناولت حلقة (2025/12/19) من برنامج “هاشتاغ” أبرز القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها نشر إسرائيل اعترافات وُصفت بالمزعومة للقبطان اللبناني المختطف عماد أمهز.

كما سلطت الحلقة الضوء على تحوّل حفل زفاف في قطاع غزة إلى مأتم بعد قصف إسرائيلي أوقع شهداء ومصابين، إلى جانب الجدل المتصاعد بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستعتذر عن اتهام إيران بالضلوع في مقتل أستاذ الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نونو لوريرو، بمدينة بوسطن الأميركية.

تقديم: عبد العزيز مجاهد