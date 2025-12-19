هاشتاج "هاشتاغ" يتناول انقلاب الذكاء الاصطناعي وعنف جماهير مكابي تل أبيب

تناولت حلقة (2025/12/18) من برنامج “هاشتاغ” أبرز القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها مقاطع الذكاء الاصطناعي التي ادعت وقوع انقلاب في فرنسا وأثارت غضب الإليزيه.

كما ناقشت الحلقة عقوبات واشنطن على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، وما أثارته من جدل حول استقلال القضاء الدولي، إضافة إلى التساؤلات بشأن مدى فاعلية غرامة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ردع عنف جماهير "مكابي تل أبيب". تقديم: عبد العزيز مجاهد

