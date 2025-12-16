هاشتاج "عولمة الانتفاضة" عبارة للهجوم على مناصري فلسطين

تضج المنصات الرقمية بملايين الرسائل التي تدين هجوم شاطئ بونداي في مدينة سيدني الأسترالية والتضامن مع الضحايا، ولكن ما أثار الجدل بين المدونين كان موقف إسرائيل وداعميها من هذا الهجوم.

ولاحظ مدونون تكرار استخدام عبارة "عولمة الانتفاضة"، وهي عبارة يرى كثيرون فيها استهدافا وتشويها للمظاهرات الحاشدة التي خرجت في أستراليا وفي شتى أنحاء العالم دعما للقضية الفلسطينية وتضامنا مع ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر