أيام الله.. في رحاب قِصار السور

روى عقبة بن عامر عن النبي ﷺ أنه قال: يا عقبة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما تعوَّذ بمثلهن أحد. نقرأ هذه السور آناء الليل وأطراف النهار في صلواتنا، ولكن ماذا فيها؟

وتُعَدّ قِصَار السور هي أكثر ما تلهج به ألسنتنا في الصلوات، بل إننا نردد آياتها في شتى المواقف الحياتية، ومع ذلك تغيب عن كثير منا معاني كلماتها وأسباب نزولها، وعظيم ثوابها ودلالات آياتها والحرص على التزام ما حوته.

وقصار السور هي أول ما تعلمناه من كتاب الله تعالى، فهل توقّفنا يوما لنتدبر ما نطقنا به آلاف المرات طوال أعمارنا؟ وهل تَقِلُّ قصار السور فضلا عن سورتيْ البقرة وآل عمران؟ ولِمَ جاءت بهذا الإعجاز والاختصار رغم ما تحمله من توجيهات ربانية كبرى؟