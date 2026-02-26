كيف يصبح الصيام مشروعا متكاملا يعيد تشكيل الوعي والسلوك؟

تناولت حلقة (26/2/2026) من برنامج “أيام الله” مقاصد الصيام من منظور قرآني عميق، مؤكدة أنه عبادة جامعة تهدف إلى تحقيق التقوى، وصون النفس، وبناء علاقة حية ومتجددة مع القرآن.

واستضاف البرنامج الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ القراءات وعلوم القرآن بجامعة قطر، الذي أوضح أن آيات الصيام في سورة البقرة جاءت في نسق متكامل يربط بين الصيام والدعاء والقرآن، بما يجعل الصيام مشروعا تربويا يعيد تشكيل الوعي والسلوك الإنساني.

وأشار المجيدي إلى أن سورة البقرة انفردت بتفصيل نظام الصيام في 5 آيات متتابعة، مؤكدا أن هذا التفصيل لا يقتصر على الأحكام الفقهية، بل يمتد إلى مقاصد كبرى، في مقدمتها إيقاظ الشعور بالشرف الإيماني والتكليف، وتعميق الإحساس بوحدانية المعبود ووحدة العباد، وصولا إلى الغاية العظمى وهي تحقيق التقوى.

وبيّن أن التقوى ليست مفهوما تجريديا، بل ملكة عملية تقوم على جعل وقاية بين الإنسان وبين المحرمات والمكروهات، موضحا أن الصيام الحق هو الذي يجمع بين الامتناع الظاهري عن المفطرات، والانضباط الباطني عن الزور والآثام.

وتوقفت الحلقة عند تشريف شهر رمضان بنزول القرآن، معتبرة أن الصيام فُرض لأجل القرآن، وداعية إلى مراجعة علاقة المسلمين بكتاب الله من حيث التلاوة، والتدبر، والعمل، والتعظيم، وعدم تفويت هذا الموسم الإيماني.

كما تناول النقاش آية الدعاء التي توسطت آيات الصيام، باعتبارها دليلا على قرب الله من عباده، وضمانة لاستجابة الدعاء بأشكاله المختلفة، سواء بالعطاء، أو بدفع البلاء، أو بادخار الأجر.

وختمت الحلقة بالتأكيد على أن تشريعات الصيام قائمة على اليسر لا العسر، وأن من أعظم مقاصد الصيام إيقاظ الشعور بالامتنان والشكر، باعتباره مرتبة إيمانية عليا تحفظ النعم وتستجلب المزيد منها.