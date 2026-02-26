أيام الله.. مقاصد الصيام في القرآن الكريم

قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ فمن بلوغ التقوى إلى صون النفس وقول النبي ﷺ الصوم جنة، وصولا إلى مقام لا يعلم ثوابه إلا الله.

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به"، وهكذا يتفرد الصيام عن سائر العبادات لحكمة ربانية جعلته عبادة لا نظير لها فهو مكنون بالمقاصد التي تستوجب التبحر.

فما هي مقاصد الصوم؟ وكيف يبلغها المسلم؟ وهل هي عقد متصل لا ينفصم أم مقاصد متفرقة؟

تقديم: مجاهد شرارة