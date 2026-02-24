أيام الله أيام الله.. رحلة مع القرآن الكريم

بين صخب الحياة وضجيج العابرين، ثمة أصوات تأخذك إلى سكينة لم تعهدها، وكأنها جسر ممدود بين الأرض والسماء. هي رحلة تبدأ بـ”اقرأ”، ولا تنتهي إلا عند آخر آية يرتقي بها صاحبها في درجات الجنان.

كيف تتحول الحروف في الصدر إلى حياة؟ وكيف ننتقل من مشقة الحفظ إلى لذة التدبر، ومن انضباط المراجعة إلى إتقان الترتيل؟ إنها الرحلة الكبرى، التي تبدأ طفلا بكتّاب القرية وتستمر شيخا في محاريب العلم حيث يُصقل الصوت بالتجويد وتتزكى الروح بالتحسين. تقديم: مجاهد شرارة

