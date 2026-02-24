أيام الله.. أحكام زكاة الذهب والمدخرات في أوقات الأزمات

يقول الله تعالى {والذين يكنزون الذهبَ والفضةَ ولا ينفقونها في سبيلِ اللهِ فبشّرهم بعذابٍ أليم}. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة غير مسبوقة، فتكالب الملايين في العالم عليه شراء وبيعا، فرحين بما زاد في أثمانه.

ورأى بعضهم في إقبالهم مزايدة ضاعفت من الأزمات، وفئة ثالثة تمنوا لو أصابهم الربح نفسه. وبين فئة وأخرى، نسي كثيرون ما لله في هذا المال من زكاة، خاصة مع وجود ملايين الجياع في العالم.

فهل تختلف أحوال الذهب والفضة في أوقات الأزمات عمّا هي في غيرها؟ وهل يحرم ادخار الذهب إن كان لذلك أثر في تفاقم الأزمات وارتفاع الأسعار؟ وهل الزكاة تمثل حلا للمشكلات الاقتصادية التي يعيشها العالم؟

تقديم: مجاهد شرارة