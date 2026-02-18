أيام الله.. كيف نجعل من رمضان ربحا لا خسارة؟
قال تعالى ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان﴾، الشهر الوحيد الذي ذكر في القرآن، وفيه قال رسول الله ﷺ: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
شهر كانت له في حياة النبي ﷺ وصحابته منزلة الاستعداد لا الاعتياد، ومقام التغيير لا التكرار، حتى صار علامة فاصلة في تاريخهم وفي طريقنا نحن إلى الله، وقد كان السلف ينتظرونه 6 أشهر، ثم يودعونه بـ6 أخرى يسألون الله القبول وكأن العام كله يدور في فلك هذه الأيام.
تقديم: مجاهد شرارة
Published On 18/2/2026
المصدر: الجزيرة + الجزيرة مباشر