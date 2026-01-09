"أيام الله".. غزة بين الابتلاء وصمود الإيمان

تناولت حلقة “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر الأبعاد الإيمانية والإنسانية لما يعيشه قطاع غزة في ظل الحرب، من خلال حوار مع الشيخ هاني لافي من داخل القطاع.

واستعرضت الحلقة مفهوم الابتلاء والرضا بقضاء الله، ومصادر الصبر والثبات لدى أهل غزة، ودور الإيمان والقرآن في تعزيز القوة النفسية رغم القصف والجوع والتشريد.

كما تطرقت إلى مشاعر الخذلان، والمسؤولية الشرعية والأخلاقية للأمة تجاه غزة، وأبرزت نماذج إنسانية مؤثرة لآباء وأمهات واجهوا الفقد بالاحتساب، مؤكدة أن غزة تقدم نموذجا فريدا في الصمود والتضحية والثبات.