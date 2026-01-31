أيام الله "أيام الله".. فضل ليلة النصف من شهر شعبان

بين نفس ونفس يمر زمن لا يلتفت إليه كثيرون، لكن السماء لا تتجاهله، أيام هادئة لا صخب فيها ولا مواسم ظاهرة ومع ذلك ترفع فيها الأعمال إلى الله، إنه شعبان شهر التهيئة الخفية.

إنه شعبان شهر تصفية القلوب قبل ازدحام الطاعات، وفي منتصفه ليلة تفتح فيها أبواب العفو وتختبر فيها القلوب قبل الأعمال، قال عنه النبي ﷺ: (ذاك شهر يغفَل النَّاسُ عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم). تقديم: مجاهد شرارة

