"أيام الله".. معراج الأمة ومسؤولية العقيدة في محنة المسرى

لم تكن رحلة الإسراء والمعراج مجرد معجزة اخترقت آفاق السماء، بل كانت ميثاقا إلهيا وصياغة جديدة للتاريخ أعلنت أن القدس ليست مجرد نقطة على الخارطة، بل هي المركز الذي تتصل فيه الأرض بالسماء.

وبقطعه صلى الله عليه وسلم المسافة بين المسجدين الحرام والأقصى، ألغى الوحي المسافات الجغرافية ليصهرها في وحدة عقدية واحدة، مؤكدا أن قدسية المكان تستمد من أمر الله لا من حسابات البشر، وأن هذه البركة التي فاضت حول الأقصى ليست ذكريات من الماضي، بل هي أمانة في أعناق الحاضر ورسالة تقتضي رعاية وصونا أمام ما يشهده محراب الأنبياء اليوم من انتهاكات، وما تعيشه غزة من استباحة للدماء والأرواح.

فيبرز التساؤل الوجودي، هل استقالت الأمة من دورها الاستخلافي لتكتفي بالقول إن للبيت ربا يحميه؟ ما بال هذا الجسد اليوم يرى أنبل أجزائه يستنزف ويحاصر بينما تبقى أطرافه عاجزة عن الحراك؟

تقديم: مجاهد شرارة