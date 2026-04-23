هل يملك ترمب دعما داخليا للمضي في خيار المواجهة مع إيران؟

تناول برنامج “من واشنطن” في حلقته بتاريخ (2026/4/2026) الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لفترة غير محددة رغم استمرار الضغط والحصار البحري.

وتساءلت الحلقة هل تُفتح نافذة بين الولايات المتحدة وإيران لتسوية شاملة أم تُدفع المنطقة إلى حافة حرب جديدة في ظل تلويح الرئيس دونالد ترمب بالقوة، في حين توازن طهران بين التفاوض والتصعيد.

واستضاف البرنامج دانيال شنايدرمان مستشار الأمن القومي بوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين سابقا، وجينفر غافيت وهي مسؤولة سابقة بوزارة الخارجية الأمريكية.

بين الحرب والواقعية

كما تطرقت الحلقة إلى الانقسام داخل حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" (ماغا)، وشارك في النقاش -خلال هذه الفقرة- سكوت يولنغر وهو ناشط جمهوري وضابط سابق في البحرية والاستخبارات، إلى جانب آنجي وونغ وهي معلقة سياسية ومندوبة في الحزب الجمهوري بولاية فلوريدا.

تقديم: محمد معوض