"من واشنطن".. تصدع تحالفات الغرب وتداعيات "وثائق إبستين"

سلطت حلقة برنامج “من واشنطن” الضوء على تحولات إستراتيجية كبرى تواجهها الإدارة الأمريكية؛ حيث بدأت ملامح “تمرد اقتصادي” تظهر لدى أقرب الحلفاء (كندا وبريطانيا) عبر إعادة موازنة علاقتهما مع الصين.

كما تناولت الحلقة (2026/2/5) أبعاد الحشد العسكري الأمريكي المكثف في الشرق الأوسط -وعلى رأسها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"- لفرض ما أسمته بـ"ردع محسوب" ضد طهران، في ظل سباق محموم بين التهديد والوساطات الخليجية لتفادي الانزلاق نحو مواجهة شاملة.

وفي ملف "وثائق إبستين"، كشفت الحلقة -عبر شهادة الصحفية الاستقصائية فيكي وارد- كيف نجحت "البلوتوقراطية" (حكم الأثرياء) في نيويورك في توفير حصانة ممتدة لجيفري إبستين.

وحذرت وارد من أن "النظام البيئي" المالي في مانهاتن -الذي يقدس الثروة- قد يسمح بظهور "إبستين آخر" طالما بقيت شبكات النفوذ والمال قادرة على تعطيل المساءلة القانونية.