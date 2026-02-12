"من واشنطن" صراع الأجندات حول إيران ورهانات ترمب في السودان

تناول برنامج “من واشنطن” ملفات من أبرزها إيران في ظل سعي نتنياهو للتأثير على القرار الأمريكي، ووعود ترمب بإنهاء الحرب في السودان، بالإضافة إلى التعاون العسكري الأمريكي مع نيجيريا.

وفي الشأن الأفريقي، ناقشت حلقة (2026/2/12) من البرنامج التعاون العسكري الأمريكي مع نيجيريا لمكافحة الإرهاب، حيث أكد وزير خارجيتها يوسف توغار على أهمية الاستقلال الإستراتيجي والشراكة التنموية بعيدا عن الاصطفافات.

وبشأن السودان، سلّطت الحلقة الضوء على وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإنهاء الحرب في السودان، وتحديات الوساطة "الرباعية" التي تواجه تشكيكا في حياديتها من جانب الخرطوم.

واختتمت الحلقة بملف تحولات الإعلام الأمريكي، مسلّطة الضوء على تراجع الصحافة التقليدية مقابل صعود المنصات الرقمية و"البودكاست"، وتأثير ذلك على صياغة الرأي العام وتوجيه المعارك الانتخابية، وسط اعترافات سياسية متأخرة بخطأ تجاهل الفضاء الرقمي الجديد.