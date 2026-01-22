مجلس السلام.. طوق نجاة أم أداة للهيمنة؟

اتفق باحثان أمريكيان على أن “مجلس السلام” ربما لا يشكل الحل الأمثل بالنسبة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين، لكنه أفضل الممكن، وأشارا إلى أطماع وأهداف ستجنيها الإدارة الأمريكية من وراء هذا المجلس.

أكد هادي عمرو، الباحث الأول في معهد بروكينغز والدبلوماسي الأمريكي السابق، أن الأولوية في قطاع غزة لا يمكن حصرها في الإعمار أو الإدارة فقط، بل تبدأ أولا بتأمين حياة السكان وتوفير الأمن والغذاء والتعليم

وفي مقابلة مع برنامج "من واشنطن"، اعتبر عمرو أن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي جرى طرحه مؤخرا، والذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا يشكل إطارا حقيقيا للسلام، بل يمثل أداة سيطرة سياسية دائمة.

ولفت إلى أن لوائح المجلس لا تشير صراحة إلى إسرائيل أو فلسطين أو غزة، وتمنح ترمب دورا محوريا وسلطة طويلة الأمد، وهو ما وصفه بأنه أمر صادم وخطير.

وأوضح عمرو أن هناك تداخلا بين هذا المجلس ولجنة حوكمة غزة التي جرى التوافق عليها في مصر، لكنه حذر من أن الفصل بين غزة والضفة الغربية في أي ترتيبات مستقبلية قد يؤدي فعليا إلى قيام كيانين فلسطينيين منفصلين، وهو ما يخدم الرؤية الإسرائيلية ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية، رغم طابعها غير المتوقع ونهجها القائم على الصفقات، قد تتيح فرصة محدودة للفلسطينيين والدول العربية، خاصة السعودية، لتقديم موقف موحد بشأن مستقبل غزة والصراع ككل، مؤكدا أن أي حل مستدام يتطلب وحدة فلسطينية، وربط هياكل الحكم في غزة بالضفة الغربية، ومعالجة ملف السلاح، إلى جانب مسار اقتصادي واضح.

وشدد عمرو على أن الشرعية السياسية تبقى المدخل الأساسي لأي حل، معتبرا أن الانتخابات الفلسطينية الشاملة، الرئاسية والبرلمانية، تمثل خطوة ضرورية لاستعادة ثقة الشارع الفلسطيني وبناء قيادة قادرة على التفاوض والمضي قدما في أي تسوية مستقبلية.

"أفضل الممكن"

ومن جانبه، قال الباحث والأكاديمي في جامعة كنتاكي، إحسان الخطيب، إن تشكيل ما يعرف بـ"مجلس غزة" لا يمثل الحل الأمثل من منظور العدالة الدولية، لكنه قد يكون "أفضل الممكن"، في ظل موازين القوى الراهنة والواقع السياسي المفروض على القضية الفلسطينية.

وفي حديثه لبرنامج "من واشنطن"، أوضح الخطيب أن الشعب الفلسطيني، وقطاع غزة على وجه الخصوص، يستحقان ما هو أكثر بكثير من هذه المبادرات، مشددا على أن الحل العادل يتمثل في إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة، غير أن الواقع السياسي، على حد تعبيره، يفرض التعامل مع ما هو متاح.

وأشار الخطيب إلى وجود تباينات واضحة بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بغزة والمنطقة عموما، مؤكدا أن ترمب، بخلاف إدارات أمريكية سابقة، تمكّن من فرض واقع سياسي على نتنياهو، الذي كان يسعى إلى مواصلة الحرب وتوسيعها.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبنى نهجا متطرفا، لا يكترث بالخسائر الإنسانية، وتسعى، بحسب تأكيده، إلى استمرار الحرب ومنع أي أفق لإقامة دولة فلسطينية، لافتا إلى أن هذه السياسات تحظى بدعم أمريكي واسع نتيجة تأثير اللوبي الإسرائيلي على القرار السياسي في واشنطن.

واعتبر الخطيب أن مبادرة مجلس غزة، رغم كونها غير مثالية، تشكل بديلا عن استمرار الحرب والإبادة في القطاع، مشيرا إلى أن طرح ترمب لإدارة غزة وإعادة إعمارها يمثل محاولة لإخراج المنطقة من حالة الجمود، ولو بشكل جزئي.

وفي ما يتعلق بآفاق تنفيذ المبادرة، استبعد الخطيب أن تسير الأمور بسلاسة، في ظل ما وصفه بنهج نتنياهو التعطيلي واستمرار الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا ينظر إلى السلام كخيار، بل يتعامل مع الحرب باعتبارها مشروعا طويل الأمد.