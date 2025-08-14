قتل الصحفيين.. جريمة إسرائيلية موثقة لكنها مبررة أميركيا

لا يزال في الولايات المتحدة من يدافع عن حق إسرائيل في قتل أي صحفي تعتبره “إرهابيا”، وذلك لمواجهة الانتقادات الكبيرة التي تتعرض لها واشنطن وتل أبيب بسبب تعمد قتل الصحفيين خلال حربها على قطاع غزة.

فقد بقي الأميركيون على موقفهم الذي يبرر جرائم الإسرائيليين ويحيلها إلى تحقيقاتهم الداخلية التي لا تسفر عن شيء في نهاية المطاف، وذلك رغم الضجة الدولية الكبيرة التي أحدثها اغتيال 6 صحفيين في غزة مؤخرا بينهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع.

ففي حين يطالب مدير مركز حرية الصحافة لدى نادي الصحافة القومي الأميركي، بيل مكارين، الولايات المتحدة باستخدام نفوذها لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية ضد الصحفيين والفلسطينيين عموما، يقول عضو المركز الأميركي لمكافحة التطرف، مات برودسكي، إن من قتلهم جيش الاحتلال كانوا إرهابيين حتى لو ارتدوا سترة الصحافة.

وخلال حلقة 2025/8/14 من برنامج "من واشنطن"، قال ماكرين إن ما يجري بحق الصحفيين في غزة يفوق التصورات، وإن التحدي الكبير حاليا هو "رفع الصوت ضد هذه الممارسات".

شعور بالعار

وأعرب ماكرين عن شعوره بالعار لأن حكومة بلاده لا تستخدم نفوذها القوي لوقف هذه المذابح التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين، لمجرد نقلهم أمورا لا تريد للعالم أن يراها، كصور الأطفال المجوعين.

وحتى لو كان الصحفي يعمل مع مؤسسة تطرح رؤية مخالفة لإسرائيل فإن هذا لا يبرر قتله، وفق ماكرين الذي قال إن توجيه تهديد علني مسبق للصحفيين الذين استهدفوا "يعني أنهم قتلوا عمدا، كما أن اعتراف الإسرائيليين بهذه الجريمة يمثل سابقة تاريخية ويعكس أن الأمر أصبح سياسة إسرائيلية ممنهجة لقتل الشهود".

لكن برودسكي يختلف مع هذا الموقف، ويقول إن "أنس الشريف كان إرهابيا"، وإن إسرائيل "عرضت أدلة على ذلك، وعلى تلقيه أجرا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

لذلك، لا يعني ارتداء الشريف لسترة الصحافة "أنه ليس إرهابيا" لأن هذه السترة "لن تغير من حقيقته أو تجعله صحفيا مستقلا"، كما يزعم برودسكي.

ليس هذا وحسب، فقد ذهب المتحدث إلى تذكير العالم بأن "حماس والمدنيين الفلسطينيين هم من أطلقوا هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″، وهو ما يعني حق إسرائيل في قتلهم جميعا، على ما يبدو.

بروباغندا الجزيرة

ويرى برودسكي أن المنظمات الدولية المتعاطفة مع صحفيي غزة "تحولت إلى أضحوكة عندما صدقت البروباغندا التي تنشرها دولة قطر عبر قناة الجزيرة"، على حد زعمه. وقال إن السلطة الفلسطينية -التي تهكّم عليها بالقول إنها معتدلة بين قوسين- حظرت عمل القناة في مناطق سيطرتها.

بيد أن ما قاله برودسكي لا يعدو كونه ترديدا للدعاية الإسرائيلية ومحاولة لتبرير قتل الصحفيين، وشغل العالم عن الجريمة بالحديث عن هذه التبريرات، برأي الصحفي والكاتب السياسي سعيد عريقات.

فإسرائيل، كما يقول عريقات، خلقت لقتل الفلسطينيين عموما، سواء كانوا صحفيين أو أطباء أو معلمين أو أطفالا، بحماية أميركية وغربية، بدليل أنها تسجن 70 صحفيا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم علي السمودي الذي أصيب خلال عملية اغتيال مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة.

وليس أدل على ذلك من حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– العلني عن حمله رسالة روحية لتأسيس إسرائيل الكبرى، كما يقول عريقات، مؤكدا أن أنس الشريف "قتل لأنه ينقل ما يحدث".

جرائم موثقة دوليا

واتفق الناشط السياسي شريف منصور مع حديث عريقات بقوله إن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين -التي عمل بها 6 سنوات- لديها قوائم موثقة لقتل صحفيين فلسطينيين على يد إسرائيل، ولم يتمكن أي مسؤول إسرائيلي من التشكيك بهذه القوائم، أو إثبات قيام أي من هؤلاء بعمل غير مهني".

وقضى منصور 6 أشهر في إسرائيل قبل الحرب الأخيرة، كجزء من لجنة حماية الصحفيين التي كانت تحاول توثيق تقرير عن الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين.

وخلصت اللجنة -وفق منصور- إلى أن إسرائيل "قتلت 20 صحفيا على الأقل بينهم 3 قتلوا عمدا، ومن دون مبرر، وحتى شيرين أبو عاقلة نفسها اتهمتها إسرائيل بالإرهاب في بداية حديثها مع اللجنة ثم سحبت الاتهام واعترفت بقتلها على يد الجيش".