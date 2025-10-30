بعد رفض ترامب ضم الضفة.. هل إسرائيل حليفة أم محمية أميركية؟

يثير رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة تساؤلات جوهرية بشأن طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وما إذا كانت إسرائيل حليفا إستراتيجيا أم محمية تخضع للإرادة الأميركية.

وطرح برنامج "من واشنطن" في حلقة (2025/10/30) تساؤلات عن مدى دقة أو تضليل الأوصاف المتداولة للعلاقة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد وصفت توافد مسؤولي إدارة ترامب إلى تل أبيب بأنه يهدف لـ"رعاية نتنياهو كما يُرعى الأطفال الصغار".

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ضوء الموقف الذي اتخذه جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في إسرائيل، إذ وصف التصويت الأولي في الكنيست (البرلمان) على مشروع قرار ضم الضفة الغربية بأنه "حيلة سياسية غبية جدا"، معتبرا ذلك إهانة شخصية.

وأكد فانس بلهجة حاسمة أن الضفة الغربية لن تضمها إسرائيل، مشددا على أن سياسة إدارة ترامب واضحة في هذا الشأن وستظل كما هي، مؤكدا موقف واشنطن "في عقر دار الإسرائيليين".

محمية أميركية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي سعيد عريقات أن إسرائيل محمية بامتياز، لافتا أنها وُجدت بقرار غربي وحماية أميركية منذ اللحظة الأولى.

ويشير عريقات لـ"من واشنطن" إلى أن حجم الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على إسرائيل منذ عام 1948 وحتى اليوم تتجاوز 158 مليار دولار.

ويضيف المحلل السياسي أن هذه الأموال لا تشمل فقط المساعدات المباشرة، بل تشمل أيضا السندات الإسرائيلية والتبرعات بمليارات الدولارات من الأميركيين اليهود وغيرهم، إضافة إلى الدعم التكنولوجي الهائل.

ووفق عريقات، فإن "إسرائيل عالة على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن القبة الحديدية التي يفتخر بها الإسرائيليون هي في الحقيقة مشروع أميركي بتكنولوجيا أميركية.

ويشدد على أن القرار في النهاية يعود إلى البيت الأبيض وليس إلى تل أبيب، مستشهدا بمثال الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون الذي قطع المساعدات عن إسرائيل دون العودة إلى الكونغرس عندما رفضت الامتثال لأوامره بوقف القتال في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

روايتان متضاربتان

وفي المقابل، يرى الكاتب في صحيفة "نيويورك صن" بني أفني روايتين متضاربتين في الحديث عن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

إعلان

فمن جهة، يتحدث البعض عن سيطرة لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" على السياسة الأميركية بالأموال، ومن جهة أخرى يُشاهَد مسؤولون من واشنطن يأتون إلى إسرائيل ويسيطرون على الأمور، ولا يمكن أن يكون الأمران صحيحين في الوقت نفسه.

ويشبه هذا الكاتب العلاقة بين الجانبين بـ"علاقة زوجية فيها خلافات، حيث قد يتغلب أحد الشركاء على الآخر في بعض الأحيان".

ويؤكد أفني أن "الولايات المتحدة وإسرائيل دولتان مختلفتان"، وأن ما انتقده فانس كان تصويتا من أقلية في الكنيست وليس من الحكومة، مشيرا إلى أن فانس أوضح أن سياسة ترامب ستظل كما هي في رفض أي ضم للضفة الغربية.

وبدوره، يرى الكاتب والناشط الأميركي الإسرائيلي ميكو بيليد أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يمثل نقطة تحول حقيقية، وأن الأحداث التي تلته خلقت واقعا لا يمكن تجاهله.

وحسب بيليد، فإن أصوات الناخبين ومطالبهم باتت تتغير في اتجاه سينهي الدعم لما يصفه بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

ويتوقع الناشط الأميركي الإسرائيلي أن التغير سيكون جذريا وليس طفيفا، مشيرا إلى أن هناك انقساما واضحا بين السياسيين في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي من جهة والناخبين من جهة أخرى.

ويلفت بيليد إلى أن الناخبين يطالبون بوقف التمويل من أيباك ووقف التمويل لإسرائيل، معربا عن قناعته بأن "التغير بطيء لكنه يسير في اتجاه سيتم فيه الاعتراف بإسرائيل كدولة مارقة وسينتهي الدعم الأميركي لها".

وبشأن تأثير المال في السياسة الأميركية، يقر هذا الناشط بأن هناك علاقة قوية بين المال والسياسة في الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن الناخبين عندما يتحدثون تتغير الحكومات.

ويستشهد بمثال جنوب أفريقيا حيث لم ترد الحكومة الأميركية وقف دعمها لنظام الفصل العنصري، لكن الناخبين تحدثوا والأمور تغيرت.