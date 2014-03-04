من واشنطن
برنامج من العاصمة الأمريكية واشنطن، يرصد السياسة الأمريكية من الداخل، ويتابع كيفية نظر واشنطن لقضايا الشرق الأوسط، وينقل للمشاهد قصصًا من المجتمع الأمريكي تكشف التحولات والقضايا التي تشغل الأمريكيين. جدول البث الحي
20141193 حلقةحوارية
حلقات
- الحلقة • 1193/119329/10/2026
سباقات انتخابية مستعرة تحسم مصير الكونغرس.. فهل يُكبَّل ترمب؟
قبل أقل من أسبوع على انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يقف الرئيس دونالد ترمب أمام اختبار انتخابي عاصف يتجاوز التقييم الدوري المعتاد لساكن البيت الأبيض.
- الحلقة • 1192/119322/10/2026
أزمات الشرق الأوسط والديزل الروسي.. اختبارات شائكة لترمب قبيل "التجديد النصفي"
على وقع طبول انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه محاصرا بين ضغوط الملفات الداخلية الشائكة وألغام الأزمات المشتعلة بالشرق الأوسط.
- الحلقة • 1191/119315/10/2026
ترمب ومأزق الحوثيين.. خيارات ضيقة قبيل انتخابات الكونغرس
تمثل التطورات في اليمن اختبارا جديدا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع تكثيف جماعة الحوثيين هجماتهم على السعودية، وسط تساؤلات عن فرص انخراط عسكري أمريكي جديد في المنطقة.
- الحلقة • 1190/11938/10/2026
حرب إيران تربك حسابات ترمب الانتخابية وتمنح الصين فرصة للضغط على تايوان
تناولت حلقة (8 أكتوبر/تشرين الأول 2026) من برنامج “من واشنطن” ضغوط تكلفة الحرب مع إيران على شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت تستعد فيه واشنطن للانتخابات النصفية للكونغرس.
- الحلقة • 1189/11931/10/2026
"من واشنطن".. معركة أمريكا وإيران أكبر من انتخابات التجديد النصفي
لا تزال معركة كسر العظم الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران على أشدها، حيث يصر الأمريكيون على النصر الحاسم بالحرب أو الدبلوماسية، فيما يراهن الإيرانيون على خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي.
- الحلقة • 1188/119324/9/2026
ماذا يضمر ترمب لإيران وماذا يريد من الصين؟.. الخبراء يجيبون
تناولت حلقة 24 سبتمبر/أيلول، من برنامج “من واشنطن” عبر شاشة الجزيرة، مستجدات المساعي الأمريكية لاستئناف المفاوضات مع إيران، واحتمالات عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤولين إيرانيين.
- الحلقة • 1187/119317/9/2026
"من واشنطن".. تقدم الحوثيين يربك ترمب والانتخابات النصفية تعقد المشهد
يعكس التقدم العسكري للحوثيين في باب المندب تهديدا مباشرا لحركة الملاحة الدولية، ويضع إدارة دونالد ترمب أمام خيارات صعبة قبل انتخابات التجديد النصفي، وسط ضغوط اقتصادية وسياسية متصاعدة.
- الحلقة • 1186/119310/9/2026
كيف تركت هجمات 11سبتمبر وحرب إيران آثارها على الاقتصاد والأحزاب في أمريكا؟
بعد مرور 25 عاما على هجمات 11 سبتمبر، تبدو الولايات المتحدة أمام مشهد سياسي وأمني مختلف، بعدما تركت الهجمات تداعيات عميقة على سياستها الداخلية والخارجية، وأطلقت حروبا وتدخلات عسكرية.