البث الحي

من واشنطن

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برنامج من العاصمة الأمريكية واشنطن، يرصد السياسة الأمريكية من الداخل، ويتابع كيفية نظر واشنطن لقضايا الشرق الأوسط، وينقل للمشاهد قصصًا من المجتمع الأمريكي تكشف التحولات والقضايا التي تشغل الأمريكيين. جدول البث الحي

20141193 حلقةحوارية

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