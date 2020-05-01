كيف تتحقق الاستجابة؟ تعرف على أهمية وفوائد الدعاء وأسرار قبوله (فيديو)
الدعاء هو الوسيلة التي تقرب المؤمن من الله سبحانه وتعالى لنيل محبته ورضاه وغفرانه في الدنيا والآخرة، وليعبر المؤمن من خلاله عن مدى يقينه برب العالمين وإيمانه بقوته ووحدانيته.
قال تعالى (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)، فمن آداب القرآن الكريم التي أمر الله تعالى بملازمتها تدبر آياته.
في كل يوم تشتد حاجة الأمة إلى العالِم الرباني الذي وصفه الله بقوله: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ).
من المعلوم أنه خلال الأربعة عشر قرنا التي مرت ظل المسلمون يعتمدون على القرآن مصدرا رئيسا للتشريع ولفهم الحياة وتسيير أمورهم، لكن طريقة التعامل مع القرآن كانت تختلف من عصر إلى عصر.
قال تعالى: “خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ”، وقال رسول الله ﷺ “الصدقة برهان”.
للعشر الأواخر من رمضان مزايا تفضلها على غيرها من ليالي العام، ذلك أنها الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها بالعبادة، وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
يعتبر فتح مكة المكرمة حدث عظيم من الوقائع الفاصلة في تاريخ الإسلام التي أعز الله فيها دينه وأذل أعداءه، فبهذا الفتح خسر الكفر أهم معاقله وحماته في بلاد العرب.
كثيرا ما يتحدث علماء الدين والدعاة بصوت عال في المنابر عن شهر الصوم والإحساس بالفقراء، وعن تلمس الغني تلك المجاعة من خلال صيامه فيشعر بكل وجدانه بالفقير الجائع.
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال رسول الله ﷺ: ما أعددت لها؟، قال: إني أحب الله ورسوله، قال: أنت مع من أحببت.
تعتبر محبة النبي ﷺ، أصل من أصول الدين، ولا إيمان لمن لم يكن النبي ﷺ أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، أما المقصود بالاعتكاف في اصطلاح الشرع هو المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.