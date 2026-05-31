المسائية.. تحذيرات إيرانية في مضيق هرمز وتصعيد عسكري في لبنان والسودان

أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني عن فرض إجراءات صارمة على حركة الملاحة البحرية، ملزما جميع السفن وناقلات النفط باتباع المسارات التي تحددها طهران والحصول على تراخيص مسبقة من بحرية الحرس الثوري.

بحسب نشرة المسائية على شاشة المباشر بتاريخ (30 مايو/أيار 2026) فقد حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن أي تدخل عسكري في إدارة مضيق هرمز سيجعل السفن المتدخلة هدفا مباشرا، مؤكدا أن أي مخالفة لمقررات العبور ستعرض أمن السفن المخالفة لخطر جدي.

وفي الشأن اللبناني، رصدت "المسائية" خبر مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرا جراء سلسلة غارات شنتها القوات الإسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي البلاد، وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثمانين من تحت أنقاض مبنى استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية في منطقة "برج الشمالي" بقضاء صور.

أما في السودان، أوردت "المسائية" إعلان الجيش السوداني أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من رصد وإسقاط طائرة مسيرة معادية في سماء مدينة "كنانة" بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، وذلك في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الجمعة.

وفي استطلاع لآراء المشاهدين حول التوتر في مضيق هرمز، طرحت "المسائية" السؤال الآتي على متابعيها:

مع تواصل الغارات على لبنان واستمرار التوتر في مضيق هرمز رغم إعلانات رفع الحصار.. برأيك هل نحن أمام:

صفقة شاملة؟

انفجار شامل؟

بقاء الوضع على ما هو عليه؟